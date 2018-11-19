В центре Харькова на ходу "вспыхнуло" авто (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 19 ноября, в Харькове во время движения загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"19 ноября в 12:00 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части на улице Пушкинской напротив дома 88 в Харькове. Происшествие случилось во время движения автомобиля Citroen Berlingo (2008 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель остановился и покинул салон автомобиля, а также вызвал спасателей.
"На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто. Площадь пожара составляла около пяти квадратных метров", - говорится в сообщении.
В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется
Ранее мы писали о том, что в Харькове автомобиль перевернулся и загорелся.
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