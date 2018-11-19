В Днепре столкнулись десять автомобилей, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 19 ноября, в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате пострадали по меньшей мере три человека.
Как передает "Информатор" с места события, автомобили столкнулись на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической около 20:00.
По предварительным данным, водитель BMW на высокой скорости врезался в Subaru. Последний перевернулся четыре раза, задев восемь автомобилей.
В результате аварии пострадали трое мужчин 1981, 1984 и 1976 годов рождения - водители BMW, Subaru и Fiat Doblo. Их каретами скорой помощи доставили в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.
Напомним, что иномарка на скорости протаранила трамвай в Каменском.
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