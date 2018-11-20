Северная Каролина стала 20-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.

Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, что в Канаде открыли мемориал жертвам Голодомора.