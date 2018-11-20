В понедельник, 19 ноября, состоялись девять матчей Лиги наций. Об этом пишет издание НВ.

Матч Лиги А Германия - Нидерланды имел турнирное значение только для голландцев, ведь немецкая сборная досрочно вылетела в низший дивизион. Для сборной Нидерландов нужно было не проиграть, чтобы выйти в плей-офф Лиги наций.

Уже на 20-й минуте матча задача выглядела почти невыполнимой, ведь "оранжевые" успели пропустить дважды. Однако в конце поединка сначала Промес восстановил интригу, а в добавленное арбитром время ван Дейк удачно выбрал позицию во время розыгрыша углового и не оставил шансов голкиперу сборной Германии Нойеру - 2:2. Таким образом, сборная Нидерландов сумела обойти в группе Францию ​​и занять первое место.

В матче соперников Украины между Чехией и Словакией минимальную победу одержала чешская команда. Единственный гол Шыка на 32-й минуте отправил словаков, которые на днях разгромили сборную Украины со счетом 4:1, в низшую лигу.

В другом матче Лиги В Дания и Ирландия голов не забивали. Дания в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать с сильнейшими командами Европы, а Ирландия отправится в Лигу С.

Также понизилась в классе сборная Словении, в составе которой играет полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербичи. В заключительном туре словенцы сыграли на выезде вничью с Болгарией, но это не помогло подняться с четвертого места. В третьей группе Лиги С повысилась в классе сборная Норвегии.

Победителями первой и четвертой групп самого низкого дивизиона стали Грузия и Македония соответственно. Эти сборные в следующем сезоне Лиги наций будут выступать в Лиге С, а также имеют неплохой шанс напрямую пробиться на Евро-2020.

Лига А, группа 1

Германия - Нидерланды - 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 20 - Промес, 85, ван Дейк, 90+1

Лига B, группа 1

Чехия - Словакия - 1:0

Гол: Шык, 32

Лига В, группа 4

Дания - Ирландия - 0:0

Лига С, группа 3

Болгария - Словения - 1:1

Голы: Иванов, 68 - Зайц, 75

Кипр - Норвегия - 0:2

Голы: Камара, 36, 48

Удаление: Сиелис, 80 - Эльюнусси, 90

Лига D, группа 1

Андорра - Латвия - 0:0

Удаление: Шабала, 38 (Латвия)

Грузия - Казахстан - 2:1

Голы: Меребашвили, 59, Чакветадзе, 84 - Омиртаев, 90

Лига D, группа 4

Лихтенштейн - Армения - 2:2

Голы: Бюхель, 44, Гаслер, 47 - Адамян, 9, Карапетян, 85

Македония - Гибралтар - 4:0

Голы: Барди, 27, Несторовски, 67, 80, Трайковски, 90+2

Смотрите также турнирную таблицу матчей Лиги наций.