Лига наций: результаты матчей 19 ноября [ Редактировать ]
В понедельник, 19 ноября, состоялись девять матчей Лиги наций. Об этом пишет издание НВ.
Матч Лиги А Германия - Нидерланды имел турнирное значение только для голландцев, ведь немецкая сборная досрочно вылетела в низший дивизион. Для сборной Нидерландов нужно было не проиграть, чтобы выйти в плей-офф Лиги наций.
Уже на 20-й минуте матча задача выглядела почти невыполнимой, ведь "оранжевые" успели пропустить дважды. Однако в конце поединка сначала Промес восстановил интригу, а в добавленное арбитром время ван Дейк удачно выбрал позицию во время розыгрыша углового и не оставил шансов голкиперу сборной Германии Нойеру - 2:2. Таким образом, сборная Нидерландов сумела обойти в группе Францию и занять первое место.
В матче соперников Украины между Чехией и Словакией минимальную победу одержала чешская команда. Единственный гол Шыка на 32-й минуте отправил словаков, которые на днях разгромили сборную Украины со счетом 4:1, в низшую лигу.
В другом матче Лиги В Дания и Ирландия голов не забивали. Дания в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать с сильнейшими командами Европы, а Ирландия отправится в Лигу С.
Также понизилась в классе сборная Словении, в составе которой играет полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербичи. В заключительном туре словенцы сыграли на выезде вничью с Болгарией, но это не помогло подняться с четвертого места. В третьей группе Лиги С повысилась в классе сборная Норвегии.
Победителями первой и четвертой групп самого низкого дивизиона стали Грузия и Македония соответственно. Эти сборные в следующем сезоне Лиги наций будут выступать в Лиге С, а также имеют неплохой шанс напрямую пробиться на Евро-2020.
Лига А, группа 1
Германия - Нидерланды - 2:2
Голы: Вернер, 9, Сане, 20 - Промес, 85, ван Дейк, 90+1
Лига B, группа 1
Чехия - Словакия - 1:0
Гол: Шык, 32
Лига В, группа 4
Дания - Ирландия - 0:0
Лига С, группа 3
Болгария - Словения - 1:1
Голы: Иванов, 68 - Зайц, 75
Кипр - Норвегия - 0:2
Голы: Камара, 36, 48
Удаление: Сиелис, 80 - Эльюнусси, 90
Лига D, группа 1
Андорра - Латвия - 0:0
Удаление: Шабала, 38 (Латвия)
Грузия - Казахстан - 2:1
Голы: Меребашвили, 59, Чакветадзе, 84 - Омиртаев, 90
Лига D, группа 4
Лихтенштейн - Армения - 2:2
Голы: Бюхель, 44, Гаслер, 47 - Адамян, 9, Карапетян, 85
Македония - Гибралтар - 4:0
Голы: Барди, 27, Несторовски, 67, 80, Трайковски, 90+2
Смотрите также турнирную таблицу матчей Лиги наций.
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