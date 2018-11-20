В больнице Чикаго произошла стрельба, погибли люди [ Редактировать ]
В результате стрельбы в больнице Mercy Hospital в Чикаго погибли два человека, включая преступника. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Кроме того, два человека, среди которых полицейский, были ранены и находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что стрельба велась как за пределами, так и внутри здания. По данным свидетелей инцидент начался на стоянке возле больницы. Мужчина говорил с женщиной, после чего достал оружие и застрелил ее.
После этого он зашел в медучреждение и открыл хаотичную стрельбу. По информации телеканала, убитая на стоянке женщина - работник больницы, а преступник - ее бывший жених.
Напомним, что стрельба в баре Киева закончилась трагедией.
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