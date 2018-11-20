Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова обвалился.
Теперь за монету предлагают $4 950,34
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $145,305;
- Ripple - $0,48765;
- Bitcoin - Cash $264,77;
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
по теме
Prev Next
19 ноября 2018 01:54
Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает расти в цене
15 ноября 2018 00:19
Курс биткоина упал до минимума за 2018 год
Курс криптовалюты Bitcoin в среду, 14 ноября, снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года
09 ноября 2018 01:57
Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова обвалился
07 ноября 2018 01:32
Биткоин: курс криптовалюты резко вырос
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает расти в цене
06 ноября 2018 00:32
Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает повышаться в цене