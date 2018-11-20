Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова обвалился.

Теперь за монету предлагают $4 950,34

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum - $145,305;

Ripple - $0,48765;

Bitcoin - Cash $264,77;

Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.