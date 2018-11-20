Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Об этом сообщает BFM.

Кастанер рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов 92 человека является сотрудниками правоохранительных органов.

"Один человек умер в субботу утром, и с сегодняшнего утра байкер находится между жизнью и смертью в Дроме", - отметил Кастанер.

Министр сообщил, что активность протестных акций на начало недели снизилось. С его слов, в понедельник, 19 ноября, на митинги вышло около 27 тыс. человек.

"Мы позаботились о защите протестующих, но это не предотвратило несчастные случаи", - добавил министр.

Также он заявил, что если свобода демонстрации является основополагающим правом, то "она не может допускать помехи для коммерческой, экономической и транспортной жизни".

Напомним, что также в Болгарии начались массовые протесты.