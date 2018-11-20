20 ноября: какой сегодня празник [ Редактировать ]
20 ноября - 324-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 41 день.
Всемирный день ребенка
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники СМИ, а также молодежь и сами дети.
Именины сегодня празднуют:
Александ, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.
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