20 ноября - 324-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 41 день.

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники СМИ, а также молодежь и сами дети.

Именины сегодня празднуют:

Александ, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.

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