В американском Денвере произошла стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
В результате стрельбы в американском Денвере (штат Колорадо) погиб человек, еще трое получили ранения, сообщает NBC.
Multiple people have been shot in downtown Denver, according to a tweet from the Denver Police. https://t.co/aBl2wIFA4W - @@9NEWS— NBC News (@NBCNews) 19 ноября 2018 г.
По данным телеканала, стрельба произошла в центре города.
Полиция перекрыла улицы рядом с местом происшествия. Ведется поиск стрелка
Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей избегать района, где произошла стрельба.
Напомним, что также в больнице Чикаго прогремела стрельба.
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