Кривава бійня у Каліфорнії: у барі розстріляли студентську вечірку

Популярний місцевий бар був ущерть заповнений людьми - щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці та веселощі перервали постріли - невідомий удерся в заклад, де тривала студентська вечірка, і відкрив вогонь