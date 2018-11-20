Курс евро в Украине резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс евро на межбанке в покупке сильно вырос.
Национальный банк Украины установил на вторник, 20 ноября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 776,4829 (+0,9859 грн);
– 100 евро – 3 172,687 гривны (+23,6081 грн).
Напомним, что курс криптовалюты, в свою очередь, резко обвалился.
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