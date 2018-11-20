В Одесі біля ринку "Привоз" напередодні спалахнув трамвай. Пасажири не на жарт перелякалися, а після евакуації - почали знімати пожежу на відео.

Вогонь швидко загасили. Причиною займання стало коротке замикання, через перепад напруги в електромережі та несправність електропроводки.

Ніхто не постраждав.