В Одесі біля ринку "Привоз" спалахнув трамвай [ Редактировать ]
В Одесі біля ринку "Привоз" напередодні спалахнув трамвай. Пасажири не на жарт перелякалися, а після евакуації - почали знімати пожежу на відео.
Вогонь швидко загасили. Причиною займання стало коротке замикання, через перепад напруги в електромережі та несправність електропроводки.
Ніхто не постраждав.
по теме
Під Одесою спалахнула пожежа на олієпереробному заводі (відео)
Спершу зайнялося в компресорній, а потім вогонь перекинувся на інші приміщення
Хто відповість за пожежу у київській новобудові?
Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня - спочатку мешканці відчули запах пластмаси, а через декілька хвилин із щитових повалив дим
В Киеве под асфальт провалилась пожарная машина (видео)
В Киеве спасатели ехали тушить пожар, но им помешал провал в асфальте
На Тернопільщині під час оформлення ДТП виявили партію психотропів
Водій "Мерседеса" збив молоду жінку на пішохідному переході, після чого намагався залишити місце аварії
Пограбування інкасаторів: "Приватбанк" обіцяє 100 тисяч за "голови" злочинців
Працівники фінустанови приїхали замінити касети в одному з банкоматів - у цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух