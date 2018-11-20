Український буксир "Паралель" потрапив у шторм у Чорному морі [ Редактировать ]
У Чорному морі напередодні ледь не затонув український буксир "Паралель". Він прямував з Херсона до Скадовська, але потрапив у сильний шторм.
Екіпаж звернувся по допомогу до Морської пошуково-рятувальної служби. Її працівники вислали на порятунок катери, але раніше за них приспіли два українські судна. Вони й урятували шістьох членів екіпажу "Паралелі".
Пізніше з'ясувалося, що буксир загубив вантаж - баржу з контрабандними сигаретами. Її прибило до берега в районі Чорноморки. В трюмі українські прикордонники знайшли 5 мільйонів пачок цигарок.
по теме
Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха
Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха - це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними
В Украине десятки городов и сел остались без света
В ночь на 20 ноября были обесточены 60 населенных пунктов в разных частях Украины
Суд обрав запобіжний захід контрабандисту-вбивці
У селі Ділове на Закарпатті тютюнові контрабандисти наїхали автомобілем на офіцера
Хто відповість за пожежу у київській новобудові?
Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня - спочатку мешканці відчули запах пластмаси, а через декілька хвилин із щитових повалив дим
В Киеве под асфальт провалилась пожарная машина (видео)
В Киеве спасатели ехали тушить пожар, но им помешал провал в асфальте
Обстріл Ізраїлю: чому найкраща у світі ППО не зупинила палестинські ракети?
Більш ніж добу Ізраїль був під щільним ракетним вогнем з боку палестинців. Удари були настільки потужними, що навіть одна з найкращих у світі систем ППО - "Залізний купол" - не могла впоратися. Як жили ізраїльтяни цими днями?