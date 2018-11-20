У Чорному морі напередодні ледь не затонув український буксир "Паралель". Він прямував з Херсона до Скадовська, але потрапив у сильний шторм.

Екіпаж звернувся по допомогу до Морської пошуково-рятувальної служби. Її працівники вислали на порятунок катери, але раніше за них приспіли два українські судна. Вони й урятували шістьох членів екіпажу "Паралелі".

Пізніше з'ясувалося, що буксир загубив вантаж - баржу з контрабандними сигаретами. Її прибило до берега в районі Чорноморки. В трюмі українські прикордонники знайшли 5 мільйонів пачок цигарок.