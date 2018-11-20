19 ноября боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трое бойцов ВСУ получили ранения.

В частности, боевики 9 раз применили вооружение, запрещенное минского договоренностями, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Проводились обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"... Противник вел обстрел из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

По силам ООС у Чермалыка и хутора Свободный применяли применяли минометы обоих калибров.

Трех боевиков уничтожили, шестерых - ранили.

Днем ранее боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии.