На Донбассе ранили украинских военных [ Редактировать ]
19 ноября боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трое бойцов ВСУ получили ранения.
В частности, боевики 9 раз применили вооружение, запрещенное минского договоренностями, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Проводились обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.
"... Противник вел обстрел из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.
По силам ООС у Чермалыка и хутора Свободный применяли применяли минометы обоих калибров.
Трех боевиков уничтожили, шестерых - ранили.
Днем ранее боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии.
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