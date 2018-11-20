Экологическая катастрофа: у берегов Канады разлилась нефть [ Редактировать ]
Наибольший шельфовый разлив нефти в истории канадского Ньюфаундленда произошел на платформе Husky Energy.
Объем утечки в районе платформы SeaRose оценивается в 250 000 литров, сообщает издание Canadian Press 20 ноября.
Авария произошла в результате сильного шторма, в результате которого на подводном трубопроводе упало давление.
Сейчас все платформы на шельфе региона временно закрыты для проверки. Ведется расследование причин инцидента.
До этого в Азовском море разлилась нефть.
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