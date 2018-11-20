Дональд Трамп готує в Білому домі масштабні кадрові чистки

Працювати в американській адміністрації для будь-якого чиновника завжди було мрією, але тепер стало жахом. Співробітники Білого дому кажуть: мовляв, атмосфера нервова, за найменшу провину можуть звільнити, а президент - людина настрою, то захоплюється підлеглими, то вовком на них дивиться