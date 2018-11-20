У Білий дім привезли різдвяну ялинку [ Редактировать ]
У Білий дім привезли різдвяну ялинку. Зустріли лісову красуню президент Дональд Трамп із дружиною Меланією. Дерево доправили на спеціальному возі, запряженому двома кіньми.
Ялинка сягає шести метрів заввишки і важить понад 350 кілограмів. Цьогоріч вона приїхала з Північної Кароліни.
Постачальника ялинки до президентської резиденції в США щороку визначають на конкурсі.
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