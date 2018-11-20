Самые смешные фото животных 2018 года [ Редактировать ]
Победителей конкурса смешных фото дикой природы объявило жюри Comedy Wildlife Photography Awards, сообщается на официальном сайте конкурса.
В этом году он проводится только в четвертый раз, но уже успел завоевать большую популярность. Каждый год фотографы присылают тысячи работ для участия в конкурсе. На этот раз в финал прошел 41 снимок.
Конкурс был основан британским фотографом Полом Джонсон-Хиксом совместно с фондом Born Free Foundation, чтобы привлечь внимание к проблеме браконьерства и вымирания разных видов животных.
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