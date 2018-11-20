Победителей конкурса смешных фото дикой природы объявило жюри Comedy Wildlife Photography Awards, сообщается на официальном сайте конкурса.

В этом году он проводится только в четвертый раз, но уже успел завоевать большую популярность. Каждый год фотографы присылают тысячи работ для участия в конкурсе. На этот раз в финал прошел 41 снимок.

Конкурс был основан британским фотографом Полом Джонсон-Хиксом совместно с фондом Born Free Foundation, чтобы привлечь внимание к проблеме браконьерства и вымирания разных видов животных.