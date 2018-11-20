Стекла били всем, что "попало под руку". Илл.: pixabay.com

Вечером 19 ноября в центре Киева группа мужчин набросилась на автомобиль, стоявший в тянучке возле станции метро "Почтовая площадь" и растрощила его бейсбольными битами.

На видео с регистратора видно, как к машине подбегает мужчина с битой и начинает разбивать лобовое стекло, рассказывает "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель пытался быстро уехать с места происшествия, однако в кадре появляются другие мужчины, которые бросаются в погоню. Некоторые из них держат в руках палки.

В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что нападавшие были на трех автомобилях.

О причинах конфликта на данный момент неизвестно.

Ранее в Одессе автохам зарезал мужчину за замечание о парковке.