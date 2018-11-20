Известная украинская диетолог Екатерина Толстикова поделилась важными рекомендациями на тему поддержания мужского здоровья. На своей станице в Instagram она опубликовала список полезных советов для мужчин.

Эти простые правила помогут мужчинам быть всегда в форме:

Орехи. Этот продукт должен быть обязательным в рационе парней. Рекомендуется есть сушеные или замоченные орехи, в которых содержатся полезные элементы: Se, Zn, Mg, которые влияют не только на увеличение энергии, а еще и выработку тестостерона и функцию сперматозоидов.

Этот продукт должен быть обязательным в рационе парней. Рекомендуется есть сушеные или замоченные орехи, в которых содержатся полезные элементы: Se, Zn, Mg, которые влияют не только на увеличение энергии, а еще и выработку тестостерона и функцию сперматозоидов. Зелень и зеленые овощи. Также в здоровый "мужской" рацион должны входить зеленые овощи (брокколи/спаржа/брюссельская капуста и т.д.), а также цельное зерно (крупы) + киноа - это углеводы с витаминами В и фолиевой кислотой.

Также в здоровый "мужской" рацион должны входить зеленые овощи (брокколи/спаржа/брюссельская капуста и т.д.), а также цельное зерно (крупы) + киноа - это углеводы с витаминами В и фолиевой кислотой. Достаточное количество белка. Мужчина должен употреблять в день не менее 1,3-1,6 г/белка на кг, при повышенных тренировках иногда больше. Диетолог рекомендует употреблять мясо, жирную и нежирную рыбу, яйца всмятку и творог 5-9%, + подключать бобовые/тофу - как источник растительного белка. Соя должна быть 100% organic.

Мужчина должен употреблять в день не менее 1,3-1,6 г/белка на кг, при повышенных тренировках иногда больше. Диетолог рекомендует употреблять мясо, жирную и нежирную рыбу, яйца всмятку и творог 5-9%, + подключать бобовые/тофу - как источник растительного белка. Соя должна быть 100% organic. Не отказывайтесь от жиров. Жиры являются важной частью в строительстве половых гормонов и гормона стресса - кортизола, пояснила специалист. При этом жиры должны быть правильные: жирная рыба, авокадо, кокос, семена тыквы, кунжут, желток, топленное масло или сливочное (10 грамм), орехи, твердый выдержанный сыр (не увлекаться).

Жиры являются важной частью в строительстве половых гормонов и гормона стресса - кортизола, пояснила специалист. При этом жиры должны быть правильные: жирная рыба, авокадо, кокос, семена тыквы, кунжут, желток, топленное масло или сливочное (10 грамм), орехи, твердый выдержанный сыр (не увлекаться). Откажитесь от вредных привычек и неполезной еды. Диетолог настоятельно рекомендует отказаться от пива, сигарет, употреблять меньше сахара и исключить из рациона фаст-фуд.

Диетолог настоятельно рекомендует отказаться от пива, сигарет, употреблять меньше сахара и исключить из рациона фаст-фуд. Здоровый сон. Ложитесь спать до 23:00. Сон должен длиться 7-8 часов. Здоровый сон важен не только для повышения КПД и получения энергии, а и для правильной работы гормонов: мелатонина и соматотропина, которые в свою очередь берегут мышцы, продлевают молодость и снижают воспаление.

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