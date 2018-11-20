В прошлом году певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) развелся с женой, с которой имеет двух общих дочерей. Однако младшей дочери Агаты поставили диагноз ДЦП, в итоге звездный отец решил и вовсе прекратить общение со своим ребенком, пишет Politeka.

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На днях музыкант лично откровенно признался, что прекратил общение с больной дочкой:

С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа. Я уверен, что она по-своему живет, видит какой-то свой мир, но мы просто в разных измерениях находимся. Агата застряла в состоянии двухмесячного малыша.

Более того, певец обвинил бывшую супругу в том, что ребенок родился инвалидом.

Вот только у Наташи могла родиться такая вот Агата. Знаете, есть такой фильм «Невезучий», вот это про нее. У нее то болит нога, то голова, то она падает с катера, потом с мотоцикла. И все время дай, дай, и все мало. Как черная дыра. Вы поймите, что в том, что у нее есть возможность взять и за пару дней собрать кругленькую сумму, это моя заслуга. Я привлекал внимание людей к этой проблеме, я бил в набат!.

Отметим, Наталья Устюменко отказалась подавать в суд на экс-супруга. Она обратилась к Кате Гордон, чтобы добиться мирного решения конфликта.

Ранее знаменитый голливудский актер также добровольно отказался от своего ребенка.