Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балеарські острови та Канари. Загинула літня жінка. Її будинок залило водою.

На острові Тенерифі 10-метрові хвилі знесли балкони готелів на першій лінії. Від стихії також постраждали деякі портові міста на материку.

В Малазі шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів. У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки.