Іспанські курорти потерпають від негоди [ Редактировать ]
Іспанські курорти потерпають від негоди. Унаслідок шторму та злив затопило Балеарські острови та Канари. Загинула літня жінка. Її будинок залило водою.
На острові Тенерифі 10-метрові хвилі знесли балкони готелів на першій лінії. Від стихії також постраждали деякі портові міста на материку.
В Малазі шторм знищив кілька вуличних кав'ярень та ресторанів. У Барселоні оголосили червоний рівень небезпеки.
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