Експедиція углиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні Червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру.

Це допоможе дізнатися, як утворилися космічні об'єкти. Прибуття на Марс запланували на 26-те листопада.

"Коли ми виміряємо це тепло, ми більше дізнаємося про активність і динаміку марсіанського "серця". Ми хочемо не просто побачити, що всередині Марса, а й довідатися, як влаштована планета", - говорить Тільман Спон, представник Німецької космічної агенції.