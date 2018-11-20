Німецька космічна агенція проведе експедицію углиб Марса [ Редактировать ]
Експедиція углиб Марса. Таку амбітну мету поставила німецька космічна агенція. Там показали новітній зонд, який має зануритися на глибину близько 5 метрів, узяти зразки речовин із поверхні Червоної планети та передати на Землю дані про хімічний склад і температуру.
Це допоможе дізнатися, як утворилися космічні об'єкти. Прибуття на Марс запланували на 26-те листопада.
"Коли ми виміряємо це тепло, ми більше дізнаємося про активність і динаміку марсіанського "серця". Ми хочемо не просто побачити, що всередині Марса, а й довідатися, як влаштована планета", - говорить Тільман Спон, представник Німецької космічної агенції.
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