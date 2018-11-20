Країни Євросоюзу домовилися посилити співпрацю в оборонній сфері [ Редактировать ]
Посилювати співпрацю в оборонній сфері домовилися країни Євросоюзу. Напередодні у Брюсселі відбулася зустріч глав МЗС та міністерств оборони держав ЄС.
На ній схвалили 17 проектів, серед них - розробка нових систем озброєння та створення навчального закладу для підвищення кваліфікації співробітників спецслужб. Проект із структурної співпраці стартував рік тому.
Наразі в ньому беруть участь 23 країни Євросоюзу.
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