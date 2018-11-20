Велика Британія може залишитися без прем'єр-міністра вже найближчими днями. Депутати збирають голоси за вотум недовіри Терезі Мей. Як це буде і чим може обернутися - Світлана Чернецька з Лондона.

Цей будинок на Даунінг-стріт, 10 скоро може мати нового квартиранта. Нинішній мешканці, Терезі Мей, загрожує відставка з посади прем'єра. У такому разі їй доведеться пакувати речі та виселятися. Депутатам не подобається текст її угоди щодо умов Брекзиту.

"Якщо аналізувати угоду, може здаватися, що одна сторона пішла на більший компроміс, ніж інша. І це можна сказати про обидві сторони. Але звісно, є депутати, які вважають, що Тереза Мей зрадила британські інтереси в переговорах і пішла на більший компроміс", - говорить Даніель Гараламбус, економічний аналітик.

До парламенту й далі надходять листи про недовіру до прем'єра. Їх пишуть соратники Мей із консервативної партії. 25 депутатів зізналися, що теж надсилали такі послання. Але листів може бути й більше. Коли зберуть 48 - прем'єрці загрожує вотум недовіри. Це буде таємне голосування.

"Ви знаєте, зміна прем'єра не зробить переговори з Брюселем легшими. Навпаки, буде ще більше невизначеності. Є ризик, що це затримає і переговори, і зрештою - Брекзит", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Якщо голосування щодо вотуму недовіри таки відбудеться і прем'єр програє - консерватори оберуть нового лідера. І Мей не матиме права висувати своєї кандидатури. Проте якщо вона отримає більшість голосів на свою підтримку, то залишиться прем'єром і отримає імунітет на рік.

"Я вважаю, що прем'єр діє правильно. І важливо, аби люди якнайбільше підтримували її, щоб вона уклала угоду, яка буде найкращою для Британії", - заявив Майкл Ґоув, міністр Великої Британії з довкілля.

Уже в неділю лідери європейських країн мають зібратися в Брюсселі, щоб затвердити угоду про розлучення. І звісно, слабка домашня позиція Мей не сприятиме її авторитету на європейській арені.