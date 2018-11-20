В Украине десятки городов и сел остались без света [ Редактировать ]
Из-за дождя и сильного снега в ночь на 20 ноября были обесточены 60 населенных пунктов в трех областях Украины.
"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская - 2" , - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тысяча 292 человек и 856 единиц техники", - говорится в сообщении.
На 20 ноября синоптики обещают украинцам снег и гололед.
по теме
Пыльная буря накрыла целый город в Австралии (видео)
В австралийском штате Новый Южный Уэльс пыльная буря накрыла целый город и окрасила небо в красный цвет
Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео)
В Днепре произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
Український буксир "Паралель" потрапив у шторм у Чорному морі
У Чорному морі напередодні ледь не затонув український буксир "Паралель". Він прямував з Херсона до Скадовська, але потрапив у сильний шторм
Синоптик "отменила" снег в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что прогнозируемый ранее циклон и непогода не смогли перевесить влияние мощного антициклона над Украиной
Лифт с людьми сорвался с 95 этажа
В Чикаго лифт со студентами и беременной женщиной упал с высоты 95 этажа