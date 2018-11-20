Из-за дождя и сильного снега в ночь на 20 ноября были обесточены 60 населенных пунктов в трех областях Украины.

"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская - 2" , - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тысяча 292 человек и 856 единиц техники", - говорится в сообщении.

На 20 ноября синоптики обещают украинцам снег и гололед.