Вечером 19 ноября, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической произошла крупная авария с участием десяти автомобилей.

В инциденте пострадали три мужчины - 1981-го, 1984-го и 1976-го годов рождения, сообщает "Информатор".

Водитель BMW ехал по Запорожскому шоссе в сторону центра города на высокой скорости и "влетел" в автомобиль Subaru, который поворачивал на улицу Космическую. В результате столкновения автомобиль Subaru перевернулся 4 раза, задев 8 автомобилей. Большинство машин получили серьезные повреждения.

В аварии пострадали три человека: водителей BMW, Subaru и Fiat Doblo госпитализировали, причем водителя BMW увезли в бессознательном состоянии - у мужчины сломаны обе ноги и шея.

У водителя автомобиля Subaru открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Прохожие помогли ему выбраться из автомобиля через сторону пассажирского сидения, а водителя BMW из машины извлекали уже спасатели.

Кроме указанных выше автомобилей, участниками ДТП также стали: Kia, ВАЗ, "ЗАЗ-Славута", Skoda, BMW, Nissan и Daewoo Lanos.

Днем ранее под Киевом BMW буквально разорвало и выбросило на "встречку".