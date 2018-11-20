Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео) [ Редактировать ]
Вечером 19 ноября, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической произошла крупная авария с участием десяти автомобилей.
В инциденте пострадали три мужчины - 1981-го, 1984-го и 1976-го годов рождения, сообщает "Информатор".
Водитель BMW ехал по Запорожскому шоссе в сторону центра города на высокой скорости и "влетел" в автомобиль Subaru, который поворачивал на улицу Космическую. В результате столкновения автомобиль Subaru перевернулся 4 раза, задев 8 автомобилей. Большинство машин получили серьезные повреждения.
В аварии пострадали три человека: водителей BMW, Subaru и Fiat Doblo госпитализировали, причем водителя BMW увезли в бессознательном состоянии - у мужчины сломаны обе ноги и шея.
У водителя автомобиля Subaru открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Прохожие помогли ему выбраться из автомобиля через сторону пассажирского сидения, а водителя BMW из машины извлекали уже спасатели.
Кроме указанных выше автомобилей, участниками ДТП также стали: Kia, ВАЗ, "ЗАЗ-Славута", Skoda, BMW, Nissan и Daewoo Lanos.
Днем ранее под Киевом BMW буквально разорвало и выбросило на "встречку".
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