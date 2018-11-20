SpaceX запустит 12 тысяч интернет-спутников [ Редактировать ]
Компания SpaceX получила разрешение от правительства США на выведение на орбиту около 12 тысяч спутников, которые предназначены для предоставления доступа к интернету, сообщает phys.org.
Американская Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) объявила о разрешении SpaceX запустить 7 518 спутников в дополнение к одобренным ранее 4 425. Однако пока ни один из спутников еще не запущен.
В соответствии с правилами FCC компания Илона Маска есть шесть лет, чтобы запустить на орбиту половину спутников и девять лет для завершения создания спутниковой сети.
Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.
по теме
Илон Маск создаст "колонию" спутников в космосе
Комиссия по коммуникациям США уже одобрила запуск спутников в рамках проекта SpaceX Starlink
2018 год стал худшим в моей карьере - Илон Маск
Известный изобретатель и миллиардер пожаловался на худший год в своей жизни
Автомобили Tesla смогут сами приезжать к покупателю
Глава компании Tesla Илон Маск не исключил, что уже через год автомобили этой марки смогут сами приезжать к покупателю
Wi-Fi опасен для здоровья - ученые
Ученые предполагают, что до 5% всего население планеты могут страдать от так называемого синдрома электромагнитной гиперчувствительности
Илону Маску нашли замену
Совет директоров Tesla нашел замену ушедшему Илону Маску