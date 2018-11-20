Компания SpaceX получила разрешение от правительства США на выведение на орбиту около 12 тысяч спутников, которые предназначены для предоставления доступа к интернету, сообщает phys.org.

Американская Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) объявила о разрешении SpaceX запустить 7 518 спутников в дополнение к одобренным ранее 4 425. Однако пока ни один из спутников еще не запущен.

В соответствии с правилами FCC компания Илона Маска есть шесть лет, чтобы запустить на орбиту половину спутников и девять лет для завершения создания спутниковой сети.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.