20 ноября владельцы автомобилей на европейской регистрации вышли на трассы с намерением ограничить проезд на ключевых автодорогах Украины, в качестве протеста против новых законов, затрагивающих их интересы.

Акции запланированы в 56 местах во всех регионах страны. В частности, акции уже начались в Киеве, Белой церкви, Борисполе, Ривне и других пунктах, о чем сообщает "Авто Евро Сила" в Facebook, публикуя соответствующие видео.

Заблокирован также пограничный переход "Новая Гута-Новые Яриловичи" на границе с Беларусью с украинской стороны - на акцию прибыли владельцы машин с литовскими номерами, сообщает "РБК-Украина".

В Киеве вводится оперативное положение из-за блокирования дорог, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Активисты требуют отмены принятых Верховной Радой законов №8487 и №8488. Владельцев автомобилей на еврономерах не устраивает, что в законах не были учтены их поправки.

Также протестующие добиваются отмены коэффициента возраста авто в формуле для определения акцизного налога.

Инфографика по запланированной акции с распределением пикетов по областям: auto-euro-sila.com.ua

Напомним, 8 ноября Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Кроме этого, парламент во втором чтении поддержал и закон №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины". Что после этого изменилось для украинцев, подробно описано здесь.