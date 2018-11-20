В Бразилии грабитель попытался отобрать у молодой девушки телефон. Однако он и не предполагал, что его "жертва" занимается джиу-джитсу. Через несколько минут о помощи просил уже грабитель, пишет "Корреспондент".

В бразильском Манаусе Сабрину Лейт попытался ограбить молодой парень. Он потребовал у девушки телефон, но та уверенно отказалась отдавать свое имущество. Злоумышленник попытался припугнуть девушку, но и это не сработало. Тогда воришка попытался убежать, но к его удивлению, Лейт быстро догнала его, повалила на землю и использовала болевой прием.

Оказалось, что девушка четыре года занимается джиу-джитсу. Она напугала горе-воришку, что может сломать ему руку. Он вопил и просил о помощи, но убежать не смог. Бразильянка держала его так около 20 минут, пока не приехали полицейские. Очевидцы сняли инцидент на видео. Позже Лейт призналась, что использовала свои знания вольной борьбы потому, что была уверена – у грабителя нет оружия. Если бы ее жизни что-то угрожало, она бы так не поступила.

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