Мы создаем депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады во вторник, 20 ноября.

"Вы знаете, что у нас 9 ноября произошло событие. Мы с партией "За жизнь" (лидер партии – народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович, - ред.) подписали политическое заявление о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь", и в продолжение этого мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За жизнь", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Оппозиционный блок" остается в прошлом. Мы идем дальше по пути объединения всей оппозиции. И такая парламентская группа будет создана в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться, идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес коррупционным действиям сегодняшней власти. Часть "Оппозиционного блока" присоединится к нам, также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп, которые понимают, что будущее страны – за стабильностью и развитием, которые также будут членами нашей группы", - отметил оппозиционный политик.