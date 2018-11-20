Мы создаем депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Мы создаем депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады во вторник, 20 ноября.
"Вы знаете, что у нас 9 ноября произошло событие. Мы с партией "За жизнь" (лидер партии – народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович, - ред.) подписали политическое заявление о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь", и в продолжение этого мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За жизнь", - подчеркнул Юрий Бойко.
"Оппозиционный блок" остается в прошлом. Мы идем дальше по пути объединения всей оппозиции. И такая парламентская группа будет создана в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться, идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес коррупционным действиям сегодняшней власти. Часть "Оппозиционного блока" присоединится к нам, также у нас есть несколько предложений от депутатов других групп, которые понимают, что будущее страны – за стабильностью и развитием, которые также будут членами нашей группы", - отметил оппозиционный политик.
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