Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море.

Постоянное ограничение свободы судоходства Россией дестабилизирует региональную экономику.говорится в заявлении британского МИД от 19 ноября.

"Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство в направлении украинских портов в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", - говорится в заявлении.

"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих и отплывают из украинских портов в Азовском море. Это приводит к задержке, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - констатировали в британском МИД.

В Британии подсчитали, что в течение указанного времени более 200 судов пострадали от "политики, которая наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

"Мы также обеспокоены ростом военного присутствия России в Азовском море. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в заявлении.

Заявление Британского МИД прозвучало после того, как в Евросоюзе анонсировали планы принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море.