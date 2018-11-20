Ситуация в Азовском море: Британия обратилась к России [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море.
Постоянное ограничение свободы судоходства Россией дестабилизирует региональную экономику.говорится в заявлении британского МИД от 19 ноября.
"Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство в направлении украинских портов в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", - говорится в заявлении.
"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих и отплывают из украинских портов в Азовском море. Это приводит к задержке, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - констатировали в британском МИД.
В Британии подсчитали, что в течение указанного времени более 200 судов пострадали от "политики, которая наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".
"Мы также обеспокоены ростом военного присутствия России в Азовском море. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в заявлении.
Заявление Британского МИД прозвучало после того, как в Евросоюзе анонсировали планы принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море.
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