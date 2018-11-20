День достоинства и свободы 2018: программа праздничных мероприятий [ Редактировать ]
День достоинства и свободы отмечается 21 ноября - в пятую годовщину начала Евромайдана. Читайте в нашем материале, какие праздничные мероприятия и акции запланированы в этот день в Киеве.
Афиша мероприятий в День Достоинства и Свободы
В 10:00 21 ноября начнется поминальный молебен и торжественное возложение цветов на аллее Героев Небесной сотни у часовни (верхний вход м. "Хрещатик",аллея Героев Небесной Сотни, 3).
В рамках акции "Помним" пройдет шествие студентов к мемориалу Героев Небесной Сотни, во время которого зажгут лампадки.
В Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2) 21 ноября в 14:00 откроется выставка "Назустріч свободі", организованная информационно-выставочным центром Музея Майдана.
Концерт и выставка фотокорреспондента и участника Евромайдана Александра Тимошенко состоится с 14:00 до 17:00 21 ноября в колонном зале КГГА (ул. Крещатик, 36). Также здесь пройдет выставка фоторабот, посвященная женам и матерям погибших в АТО воинов.
С 17-го по 25 ноября на Майдане Незалежности проходит информационно-выставочное мероприятия "Борьба за веру", посвященное Дню достоинства и Свободы 2018.
В концертном зале Украинского дома (ул. Крещатик, 2) 21 ноября в 17:30 начнется концертная программа "Шлях гідності", организованная Украинским институтом национальной памяти и Музеем Революции Достоинства. В концерте примут участие Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, солисты Национальной оперы, хоровая капелла "Думка".
Общественное движение "Українська Патріотична Альтернатива" анонсировало проведение массовой акции, посвященной Дню Достоинства и Свободы, 21 ноября на Майдане Незалежности с 17:00 до 20:00.
Международная выставка "Революціонуймо" откроется 21 ноября в Мыстецьком Арсенале (ул. Лаврская,12) и будет работать до 27 января 2019. Здесь 30 современных деятелей искусства представят инсталляции живописи, мультимедиа, фото и видеоматериалы о событиях 2004 и 2013 годов.
В Национальном музее литературы (ул. Б. Хмельницкого, 11) 21 ноября в 15:30 состоится презентация книги "Майдан від першої особи. Регіональний вимір". Она представляет собой сборник рассказов очевидцев и участников региональных Майданов, которые проходили в разных уголках Украины в 2013 году.
Выставка литературы "Наш дух не сломать, свободу не убить", посвященная Дню Достоинства и Свободы, работает с 15-го по 27 ноября в Публичной библиотеке им. Леси Украинки (ул. Тургеневская, 83/85).
В "Музее Ивана Гончара" (ул. Лаврская, 19) к годовщине событий Евромайдана и Оранжевой революции до 9 декабря проходит выставка живописи художницы Ольги Родняк из США "Идентичность, прервана".
Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость" (ул. Госпитальная, 24 А) с 19-го по 30 ноября приглашает посетить выставку фоторабот "Майдан - крепость духа".
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