Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали в первом чтении проект закона №6598, который предусматривал ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.

Законопроект поддержал лишь 151 народный депутат, передает УНН.

В частности, в законопроекте предусматривалось ведение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, которое привело или не привело к увечьям, в частности с бездомными животными.

"Запрещается: бить, убивать (за исключением случаев, когда животные создают реальную угрозу для жизни или здоровья людей), отравлять или калечить домашнее животное; оставлять домашнее животное без присмотра; дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий; приносить ненужную боль домашнему животному, страдания или угнетения; дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью животного и её общему состоянию; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования веществ, которые приводят к отравлению, электрического тока", - говорится в проекте закона.

Кроме того, предлагалось запретить попрошайничество с домашними животными а также бить, убивать (за исключением случаев, когда животные создают реальную угрозу для жизни или здоровья людей), отравлять или калечить бездомных животных.

Также предлагалось усиление ответственности за содержания собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или незарегистрированных собак, или приведения в общественные места, или выгул собак без поводков и намордников.

Внимание общественности к этому законопроекту возросло после того, как живодеры устроили "лагерь смерти" под Киевом.