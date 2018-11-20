У Парламентській асамблеї НАТО закликали надати Україні членство в НАТО [ Редактировать ]
Надати Україні "чітку перспективу членства в НАТО та ЄС" - закликали учасники Парламентської асамблеї НАТО, яка завершилася у канадському Галіфаксі. Про це йдеться у спеціальному звіті під назвою "Протидія російським гібридним загрозам: оновлення".
Окрім цього, у документі міститься заклик до розв'язання проблем так званих "сірих зон" у Східній Європі.
Мовляв, залишаючи там країни у невизначеності, Захід заохочуватиме подальшу російську агресію.
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