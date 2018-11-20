У парламенті створюють группу "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
У парламенті створюється группа "Опозиційна платформа - За життя". До неї, зокрема, увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Про це йдеться в заяві нової депутатської групи.
Там зазначено, що всі опозиційні сили, нелояльні до влади, повинні об'єднатися заради миру, стабільності і розвитку України.
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