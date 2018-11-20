До неї увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович

У парламенті створюється группа "Опозиційна платформа - За життя". До неї, зокрема, увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Про це йдеться в заяві нової депутатської групи.

Там зазначено, що всі опозиційні сили, нелояльні до влади, повинні об'єднатися заради миру, стабільності і розвитку України.