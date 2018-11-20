На Закарпатті протестувальники перекрили трасу "Київ-Чоп" [ Редактировать ]
Другу добу триває перекриття траси "Київ-Чоп" на Закарпатті. На акцію вийшли ще напередодні вранці. Єдиної вимоги протестувальники не мають, натоміть висунули цілий список претензій - від подорожчання дров до розмитнення автівок.
В обидва напрямки на трасі міжнародного значення утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали навіть рейсові автобуси, в яких пасажири вже провели по 20 годин. Ближче до ночі блокування дороги частково припинили.
Однак зранку поновили. Кажуть, чекають реакції від обласної влади. Та, своєю чергою, їхати на мітинг не збирається.
"Я їду на похорон, то ж можна буса пропустити. Всякі є причини у людей", - говорить Ганна Третяк, жителька Львівської області.
"- Ми вибачаємся за незручності.
- Я тоже вибачаюся, але прошу пропустіть. Жінка одна їде он хвора. Ви не вірите того, ну то не вірте!".
"Ми вважаємо, що це не адекватна абсолютно акція. За блокування транспортних комунікацій передбачена стаття в кримінальному кодексі. Цими людьми має займатися поліція", - говорить Ярослав Галас, заступник голови Закарпатської ОДА.
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