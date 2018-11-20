Польща повертає контроль на внутрішні кордони ЄС [ Редактировать ]
Польща тимчасово повертає контроль на внутрішніх кордонах ЄС. Із 22 листопада до 16 грудня межу з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною можна буде перетнути лише у визначених пунктах.
Перевірки проводитимуть також на летовищах і в морських портах. Контроль вибірковий і стосуватиметься лише осіб, які в'їжджатимуть до Польщі.
Заходи безпеки в країні посилюють у зв'язку з кліматичним самітом, який відбудеться в Катовіце на початку грудня.
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