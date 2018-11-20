Урожай зерновых 2018 года стал самым большим за всю историю независимости Украины. Илл.: pixabay.com

В Украине по итогам сбора с 96% площадей урожай зерновых уже превысил исторический максимум.

По состоянию на 19 ноября, намолочено 66,4 миллиона тонн зерна при урожайности 46,5 центнера на гектар (в 2017 году - 41,8 центнера на гектар), сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 миллиона тонн, что уже превосходит предыдущий высокий показатель 2016 года", - сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

По словам министра, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году обеспечивается благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 миллиона тонн.

На сегодня кукуруза обмолоченная на площади 4,1 миллиона гектаров или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 миллиона тонн зерна при урожайности 75,9 центнера на гектар (в 2017 году - 52,3 центнера на гектар), которая также является наивысшим достижением в истории независимой Украины.

Также впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника:

Подсолнечник обмолочено на площади 6 миллионов гектаров или 99,8%, намолочено 13,8 миллиона тонн при урожайности 22,8 центнера на гектар (в 2017 году - 20,1 центнера на гектар).

Соя собрана с площади 1,7 миллиона гектаров или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 миллиона тонн при урожайности 25,7 центнера на гектар (в 2017 году - 19,2 центнера на гектар).

Тем временем украинских фермеров терроризируют рейдеры.