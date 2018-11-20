В Закарпатской области начался масштабный пожар: горят склады предпринимателя в Виноградове. Прибывшие на место происшествия спасатели не могут приступить к работе из-за густого дыма и клубов огня, пишет издание "Новости Закарпатья".

Выяснилось, что горят химические отходы. В настоящее время пожарные пытаются уберечь от огня электрическую станцию, которая расположена неподалеку.

На днях под Киевом произошел пожар на АЗС.