Под Закарпатьем горят склады (видео) [ Редактировать ]
В Закарпатской области начался масштабный пожар: горят склады предпринимателя в Виноградове. Прибывшие на место происшествия спасатели не могут приступить к работе из-за густого дыма и клубов огня, пишет издание "Новости Закарпатья".
Выяснилось, что горят химические отходы. В настоящее время пожарные пытаются уберечь от огня электрическую станцию, которая расположена неподалеку.
На днях под Киевом произошел пожар на АЗС.
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