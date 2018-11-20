Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі

Опалювальний сезон нарешті розпочато у Смілі, що на Черкащині. У будинках містян потепліло, але вони знову вийшли на протест. Адже угоди між міською владою і "Нафтогазом" досі не підписані. Чого вимагають люди - розкаже Данііл Снісар.

Уже два дні, як у квартирах жителів Сміли нарешті потеплішало, але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть люди не вирішили. Аби було де бодай трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова.

""Нафтогаз" з владою вимагають, щоб наша смілянська влада взяла борги на себе, а люди категорично проти".

Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує.

"Взяли нас в полон і ми ще повинні за це заплатити вам? Це верх цинізму, такого не буде. На коліна сміла не стане, заявляю всім, передайте всій Україні", - говорить Олексій Цибко, смілянський міський голова.

Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії "Смілаенергоінвест", яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з "Нафтогазом" компанія не розраховувалася й завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договір із приватниками. Але борги "Нафтогаз" тепер намагається "повісити" на місто. Проти власника "Енергоінвесту" відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів, але судів він постійно уникає. Сьогоднішнє засідання - не стало винятком.

"Перенести у зв'язку з тим, що перебуваю у відрядженні у Вінницькій області".

Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього.

"Одного добиваємось, щоб "Енергоінвест" по справедливості засудили. Є прізвища, є люди, які ці гроші крали, чому? Судочинство повинно доказать, прізвища повинні бути, вони мають платити, а не ми", - говорить Людмила Гуріненко, жителька Сміли.

Зібратися знову суд має 3-го грудня.