В Італії викрили контрабандистів цуценят [ Редактировать ]
В Італії викрили контрабандистів цуценят. До розплідника в Берґамо песиків привозили з Угорщини, Польщі та Словаччини.
Там їм виготовляли підробні родовідні й продавали вже вдесятеро дорожче. Карабінери вийшли на ділків торік, коли ті намагалися переправити 65 собачат, занадто малих, щоб відокремлювати їх від матерів.
До того ж, перевозили цуциків у жахливих умовах.
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