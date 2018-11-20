В Італії викрили контрабандистів цуценят. До розплідника в Берґамо песиків привозили з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Там їм виготовляли підробні родовідні й продавали вже вдесятеро дорожче. Карабінери вийшли на ділків торік, коли ті намагалися переправити 65 собачат, занадто малих, щоб відокремлювати їх від матерів.

До того ж, перевозили цуциків у жахливих умовах.