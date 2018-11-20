Уряд Грузії домовився з банками про списання боргів на півмільярда доларів [ Редактировать ]
У Грузії оголосили "кредитну амністію". Уряд домовився з банками про списання боргів на півмільярда доларів. Місцеві ЗМІ пишуть, що це частина виборчої кампанії, адже за півтора тижня на громадян чекає другий тур президентських перегонів.
Ініціативу щодо таких дій приписують мільярдеру Бідзіні Іванішвілі. Очікують, що на знак вдячності за "кредитну амністію" громадяни проголосують за його протеже з партії "Грузинська мрія" - Саломе Зурабішвілі.
В країні нарахували понад півмільйона боржників - кожен винен не більше семисот доларів.
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