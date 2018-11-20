Британські розробники винайшли новий метод утилізації пластику [ Редактировать ]
Британські розробники пропонують новий метод утилізації пластику. Це - пристрій, здатний перетворювати на цінну сировину навіть ті відходи, які раніше не переробляли. Як працює диво-винахід - далі в сюжеті.
Засилля пластикового сміття на планеті може подолати метод термічного розщеплення, запевняють британські інженери. Принцип роботи їхнього винаходу полягає в тому, що пластик під час нагрівання розкладається і завдяки особливій системі сепарації перетворюється на корисні в промисловості речовини.
"Пластик, як правило, є довгим вуглеводневим ланцюгом, тому ми використовуємо теплову енергію, щоб розбити його на дрібні фракції. На виході нам вдається конденсувати його у воскову та олійну частини. Далі їх можна використати як сировину для виготовлення нового пластику та палива", - говорить Марвін Бесонг, інженер.
Один такий апарат доволі компактний, але потужний. За рік він здатен переробити 7 тисяч тонн пластикових відходів.
"Це комплекс із шести вантажних контейнерів, закріплених і з'єднаних між собою. Зібрати й запустити його можна за 4 дні. Це не просто пристрій для переробки, це частина автономного промислового обладнання", - говорить Адріан Гаворт, директор компанії.
Проблема забруднення пластиковими відходами - один з найбільших екологічних викликів для планети. За прогнозами вчених, якщо людство не схаменеться, то до дві тисячі п'ятдесятого року в Світовому океані буде більше пластику, ніж риби. Досі у світі на повторну переробку йшло менш ніж 10% уживаних речей із пластмаси.
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