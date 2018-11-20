20 октября на Набережном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Chevrolet столкнулся с Mazda и вылетел в бетонную опору моста Патона, пишет "Информатор".

Инцидент произошел около 12 часов дня. В Aveo находился грудной ребенок. Chevrolet двигался по Набережному шоссе в сторону Дарницкого моста. По словам водителя, он ехал во второй полосе, как вдруг его подрезал грузовик, который резко перестроился с правого ряда. Chevrolet выбросило в Mazda, а после столкновения развернуло прямо в бетонную опору моста. В машине находился грудной ребенок.

К счастью, с ним все хорошо и от госпитализации все участники аварии отказались. Водитель Chevrolet жаловался на боли в тазу и хромал, однако сообщил, что обратиться за медицинской помощью позже. По Набережному шоссе в сторону Дарницкого моста собиралась огромная пробка. На место аварии выехала патрульная полиция.

Ранее мы сообщали, что на дорогах Украины возросло количество ДТП.