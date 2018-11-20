Согласно древним верованиям японцев, человек, рожденный в определенном году, получает ряд врожденных свойств, в зависимости от которых и складывается его судьба. Японский гороскоп перекликается с китайским, но большее внимание уделяет взаимоотношениям с другими знаками.

В Японии верят, что в пределах 12-годичного цикла каждый год проходит под знаком какого-нибудь животного, который является духом-покровителем (традиция синтоизма), родившегося в его год человека, пишет orakul.com:

Обезьяна (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1980, 1992, 2004 годы рождения)

Это самые ненадежные и противоречивые люди. Умны, ловки, изобретательны, оригинальны и легко решают самые сложные проблемы. Почти нет поля деятельности, где бы они не смогли развернуться. Однако их легко отвлечь и переубедить.

Они хотят все совершить тут же, сию минуту. Самое легкое препятствие способно испортить им настроение, сбить их планы. Многие из них отличаются нерешительностью. Это темпераментные и своевольные люди, вспыльчивые, неотходчивые.Умеют принимать решения, обладают здравым смыслом. Многие из них могут добиться славы, если им в этом не мешают.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Дракон и Крыса.

В большей или меньшей степени подходят: Кролик, Коза, Собака, Обезьяна.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Змея, Кабан, Тигр.

Собака (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1982, 1994, 2006 годы)

Обладают лучшими человеческими чертами - верны, честны, внушают доверие тем, что могут хранить тайны. Однако несколько эгоистичны, эксцентричны и невероятно упрямы. К богатству не стремятся, но деньги у них всегда водятся.

Могут быть эмоционально холодными и малообщительными. Смотрят на много критически, славясь острым языком. Знают, за что борются, стоят всегда за справедливость. Доводят дело до конца и обычно побеждают. Из них получаются прекрасные руководители.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Лошадь, Тигр, Кролик.

В большей или меньшей степени подходят: Крыса, Змея, Обезьяна, Собака, Кабан.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Дракон, Коза.

Крыса (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008 годы)

Рожденные под этим знаком обладают приятной внешностью, привлекательны, целеустремленны, трудолюбивы, стремятся к приобретению богатств. Бережливы, любят экономить деньги. Забыть о бережливости они могут лишь при увлеченности или большом чувстве.

Крысы щедры только с теми, кого любят. Аккуратны до педантичности. Во многом нелогичны. Честолюбивы. Как правило, преуспевают и добиваются своего. Не умеют сохранять внешнее самообладание, легко впадают в гнев. Обычно честны и открыты, но многие из них не прочь посплетничать.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Дракон, Обезьяна, Вол.

В большей или меньшей степени подходят: Змея, Тигр, Собака, Кабан, Крыса.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит: Лошадь.

Тигр (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1974, 1986, 1998, 2010 годы)

Люди этого знака чувствительны, склонны к размышлениям, но бывают раздражительны. Обычно пользуются уважением, но часто вступают в конфликты со старшими или начальством. Нередко принимают опрометчивые решения или приходят к правильным решениям слишком поздно.

В целом, это мужественные и сильные люди и их, как правило, оценивают по достоинству.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Лошадь, Дракон, Собака.

В большей или меньшей степени подходят: Крыса, Вол, Кролик, Тигр, Коза, Петух, Кабан.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Змея, Обезьяна.

Дракон (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1976, 1988, 2000 годы)

Люди этого знака обладают прекрасным здоровьем, энергичны, легко возбудимы, иногда упрямы и резки. Честны, эмоциональны, решительны, на них можно положиться. Отличаются своеволием. Откровенны и их мнение всегда обосновано. Они способны, не любят занимать деньги и произносить речи. Склонны к мягкосердечию и часто позволяют другим взять над собой верх, но только ненадолго.

Драконы быстро избавляются от своих заблуждений. Женятся или выходят замуж в ранней молодости или не делают этого вообще. Пользуются любовью окружающих.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Крыса, Змея, Обезьяна, Петух.

В большей или меньшей степени подходят: Тигр, Лошадь, Коза, Кабан, Дракон.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит: Собака.

Лошадь (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1978, 1990, 2002 годы)

Эти люди очень популярны. Обладают веселым характером, умеют обращаться с деньгами. Умны, проницательны, хотя иногда и много говорят. Талантливы, все у них ладится, обращают на себя внимание броской одеждой или непринужденным поведением. Самоуверенны, знают себе цену и неравнодушны к противоположному полу. Способны забыть обо всем, когда затронуты их чувства. Во всем, что их касается, вкладывают максимум силы и страсти, за исключением служебных обязанностей.

Люди этого знака любят развлечения и большие сборища, обожают быть в центре событий. Очень независимы и редко прислушиваются к советам, поступая при этом по собственному усмотрению.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Тигр, Собака, Коза.

В большей или меньшей степени подходят: Дракон, Змея, Обезьяна, Петух, Кабан.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит: Крыса.

Петух (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1981, 1993, 2005 годы)

Глубокие мыслители и одаренные личности. Любят труд и преданы своей работе. Стараются выполнить любое обязательство, которое им даже не под силу, и очень огорчаются при неудаче. Порой несколько эксцентричны, не сразу находят контакт с другими. Всегда уверены в своей правоте, и порой действительно бывают правы. Часто эти люди одиноки и замкнуты.

Хотя они и могут производить впечатление решительных, но по натуре робки. Планы, которые они вынашивают, никогда не реализуются. У них бывают резкие подъемы и также резкие спады чувств. В жизни полосы удач чередуются с полосами неудач. Они могут быть эгоистичными, но чересчур прямодушны и способны на отчаянные и смелые действия. Всегда интересны.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Вол, Змея, Дракон.

В большей или меньшей степени подходят: Крыса, Петух, Собака, Кролик.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Тигр, Лошадь, Обезьяна, Коза, Кабан.

Кабан (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1983, 1995, 2007 годы)

Этих людей отличают храбрость и способность к самопожертвованию. Все, за что берутся, делают с полной отдачей сил. Признают только прямой путь, не зная отступлений. Очень честные и мужественные люди. С другими людьми сходятся с трудом, но своим немногочисленным друзьям верны до конца жизни, не оставляют друзей в беде. Немногословны, но очень любознательны, много читают, хорошо информированы. Бывают вспыльчивы, но не любят ссор и пререканий.

"Кабаны" добры и внимательны к любимым и знакомым, хотя их семейные дела и не всегда идут гладко. Стремятся ликвидировать все конфликты и не допускать длительных размолвок. Какие бы сложные проблемы перед ними не вставали - они никогда не опускают рук, хотя и действуют под влиянием сиюминутного порыва.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Кролик, Коза.

В большей или меньшей степени подходят: Крыса, Тигр, Вол, Дракон, Петух, Собака, Кабан.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит: Змея.

Вол (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1973, 1985, 1997, 2009 годы)

Терпеливы, немногословны, внушают доверие. Порой они могут быть и эксцентричными, легко выходят из себя. В эти моменты их стоит остерегаться - ярость Вола не знает границ. Обычно неразговорчивые, в момент увлечений бывают красноречивы. Обладают превосходными умственными и физическими данными.

"Волы" слывут людьми легкого характера, но при этом часто проявляют упрямство - не любят противоречий. Некоторые из них смотрят на любовь как на спорт, что ведет к недоразумениям с близкими.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Змея, Петух, Крыса.

В большей или меньшей степени подходят: Дракон, Кролик, Обезьяна, Кабан, Вол.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит: Коза.

Кролик (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999, 2011 годы)

Обладают яркой индивидуальностью, талантливы и честолюбивы. "Кролик" добродетелен, сдержан, отличается безукоризненным вкусом. Вызывает общее восхищение и доверие. Материальное состояние складывается удачно. Эти люди любят иногда посплетничать, но при этом тактичны и не злы. Нежны к тем, кого любят, но к ближайшим родственникам редко привязаны.

"Кролики" почти никогда не выходят из себя, обладают прекрасными деловыми качествами. Добросовестны и обязательны, хотя иногда бывают педантичны, иногда проявляют склонность к меланхолии. Из них могли бы выйти отличные азартные игроки, но они играют редко, будучи людьми консервативными, осмотрительными.

Вам идеально подходят как друзья или спутники жизни Коза, Кабан, Собака.

В большей или меньшей степени Вам подходят Крыса, Кролик, Дракон.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходит Петух.

Змея (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1977, 1989, 2001 годы)

Это люди сложные, от рождения наделены мудростью, неразговорчивы. Их дела всегда идут прекрасно, но они часто скуповаты. Иногда эгоистичны и тщеславны. Однако могут проявлять активное участие в своих менее удачливых собратьях. Часто перегибают палку, не веря суждениям других, полагаясь только на себя. Решительные и целеустремленные характеры, остро переживающие свои неудачи. Внешне спокойные, но страстные натуры.

"Змеи" обычно отличаются привлекательностью внешней и внутренней, что при некоторой их ветрености ведет к семейным осложнениям.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Вол, Петух.

В большей или меньшей степени подходят: Крыса, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Тигр, Кабан.

Коза (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1979, 1991, 2003 годы)

Люди этого знака наделены способностями в области изящных искусств. На первый взгляд, у них все оказывается удачнее, чем у других. Но часто бывают беспомощны перед жизнью, застенчивы и склонны к пессимизму, нерешительны, затрудняются в принятии самостоятельных решений. Обычно они религиозны. Вожди из них выходят редко.

"Козы" не отличаются красноречием, но убеждения свои отстаивают и любят свое дело. Денег обычно имеют достаточно, ценят удобства, с ними связанные. Рассудительны, мягки, доброжелательны, обладают хорошим вкусом.

Идеально подходят как друзья или спутники жизни: Кролик, Кабан, Лошадь.

В большей или меньшей степени подходят: Тигр, Дракон, Змея, Коза.

Абсолютно противопоказаны, решительно не подходят: Вол, Собака.

Японский гороскоп перекликается и с китайским и с тибетским, который, в свою очередь, сочетает элементы западной и восточной астрологических традиций.