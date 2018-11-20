Повышение экологического налога сразу в 25 раз приведет к подорожанию доллара. При этом позитивного влияния на экологию ждать не стоит.

Об этом "Обозревателю" рассказал экологический эксперт, глава CERN Влад Антипов. "К экологии данный законопроект никакого отношения не имеет. Это делается исключительно для наполнения казны. Деньги, которые собираются с экологического налога, это около 5 млрд грн, просто расходуются. Что реализовано? Куда делось? Это просто латание дыр, прикрывающее не совсем эффективное государственное управления финансами", - поясняет эксперт.

При этом Антипов уверен, что такой резкий скачок ставки налога ударит по промышленности. Конкурентоспособность украинских предприятий на мировых рынках уменьшится, сократятся объемы производства. "Это приведет к тому, что будет меньше экспорта. А чем меньше экспорта, тем хуже ситуация с курсом гривни. На экологию это никак не повлияет, а на курс гривни - может", - рассказывает эксперт.