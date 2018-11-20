Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Черкасской области Александра Вельбивца вместо Юрия Ткаченко.

Нового руководителя области президент представил 20 ноября на встрече с активом Черкасской области, которая транслировалась на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Я не хотел бы никаких парашютистов. Александр Вельбивец - человек черкасский. Он занимал должность председателя Черкасского областного совета", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что первой задачей ставит для нового главы Облгосадминистрации - поездку в Смелу для урегулирования ситуации с теплоснабжением и долгами.

42-летний Александр Вельбивец в 2014 году был избран в Черкасский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". До этого возглавлял Лисянскую райгосадминистрацию (Черкасская область).

Политическая ситуация в Черкасской области накалилась после того, как в жилые дома Смелы не стали подавать тепло и для разрешения ситуации в город прибыл президент Украины.

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал проблему Смелы более политической, чем техногенной.