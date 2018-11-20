Ученые научились контролировать настроение человека [ Редактировать ]
Исследователи из США встроили в человеческий мозг имплант для контроля настроения, пишет "Новый Формат". Согласно исследованиям, отныне поведение и настроение человека можно контролировать.
Ученые провели операцию по внедрению специальных приборов неврологического характера. Встроенный в мозг прибор улавливал импульсы и записывал их, именно так и фиксировались показатели настроения и мышления испытуемого. В дальнейшем полученные данные обрабатывались, чтобы устройство могло делать ответный посыл для контроля настроения и его коррекции.
Специалисты уверены, что данные результаты и новые открытия помогут в лечении больных, страдающих депрессией, а также разными психологическими расстройствами. Сообщается, что испытания уже были проведены на шести добровольцах и завершился эксперимент успешно.
Ранее ученые нашли новый способ лечения рака легких.
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