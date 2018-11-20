Знаменитую российскую певицу экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Российскую певицу Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали прямо во время концерта. Исполнительница выступала 19 ноября в Могилеве (Беларусь), как вдруг почувствовала плохо, пишет "Обозреватель".
Артистке стало плохо накануне мероприятия, но она все же вышла на сцену, предупредив поклонников о том, что чувствует себя очень плохо. Завершить свое выступление исполнительница так и не смогла - Лолиту срочно увезли в больницу прямо со сцены. По словам очевидцев, к певице приехали медики, которые пытались понизить ей давление - у артистки произошел гипертонический криз.
"55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста", - заявила Лолита перед уходом со сцены.
Сразу же из концерта Лолиту отвезли в местную больницу, где удалось стабилизировать состояние певицы. После этого она отправилась в Москву для продолжения лечения у своего личного врача. Концертный директор певицы Эдуард Хруцкий сообщил, что артистке пока не стало лучше.
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