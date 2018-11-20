Руководители ВККСУ скрывают от НАЗК элитную недвижимость - СМИ [ Редактировать ]
Журналист программы "Секретные материалы" телеканала 1+1 в своем расследовании вскрыла факты, которые свидетельствуют о том, что руководство Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) нарушает требования е-декларирования, сообщает "Українські новини".
Журналисты подсчитали, что зарплата главы ВККСУ Сергея Козьякова составляет около 10 тыс долларов в месяц, и в прошлом году в его декларации появились сведения о приобретении квартиры, площадью в 222 кв.м. стоимостью почти 8 млн гривен. Сам Козьяков проживает по другому адресу – в центре Киева, а свой Lexus паркует на закрытой частной парковке неподалеку. Как удалось узнать журналисту, стоимость такого паркоместа может составлять от 20 до 100 тысяч долларов, и владение такой собственностью должно быть обязательно отображено в декларации чиновника. Однако в декларации Сергея Козьякова такая информация отсутствует.
У заместителя Козьякова Станислава Щотки также удалось найти несовпадения в декларации. Так, согласно ей, он является собственником двух небольших квартир и недостроенного садового дома. Сам дом расположен в закрытом коттеджном городке "Чернобылец", где цена за коттедж стартует от 300 тысяч долларов и может достигать $1 млн. Как оказалось сам дом уже достроен, на участке высажен сад, а по периметру он находится под прицелом камер видеонаблюления.
Именно ВККС, отмечают "Секретные материалы", уже в ближайшее время будут назначать судей в создающийся Антикоррупционный суд.
В свою очередь, эксперт Роман Маселко, завил, что "члены ВККС должны демонстрировать наивысшие стандарты поведения и избегать самого малейшего нарушения законодательства".
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