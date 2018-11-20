Украинка попала в список самых влиятельных женщин мира [ Редактировать ]
Украинка Лариса Михальцова попала в рейтинг влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии BBC. 66-летняя женщина является уроженкой Николаевской области. Лариса работает учителем игры на аккордеоне в селе Калиновка.
Кроме того, она попробовала себя в качестве модели в 63 года. Три года назад учительница снялась для обложки журнала для парикмахеров. Позже Лариса Михальцова появилась на подиуме во Франкфурте.
В сотню попали женщины от 15 до 94 лет, представляющие 60 стран. Украинка среди них оказалась одна. Также там значатся координатор благотворительной организации из Британии, министр иностранных дел Кении, президент организации женской свободы в Ираке и другие.
Украинские женщины славятся на весь мир своей красотой и умом. Ранее украинка выиграла в конкурсе "Миссис Швеция" 2018.
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